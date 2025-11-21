21/11/2025 08:54

【關稅戰】王文濤晤美駐華大使：維護好經貿磋商機制，管控不確定不穩定因素

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》商務部部長王文濤會見美國駐華大使龐德偉。王文濤就美國單邊關稅、出口管制、雙向投資限制、簽證審查、美與第三方經貿協議限制性條款等表達關切，就安世半導體等問題闡明中方立場，並就雙方經貿磋商成果落實與美方進行了交流。



*壓縮問題清單，拉長合作清單*



王文濤表示，10月30日，中美兩國元首在韓國釜山舉行會晤。中方願與美方一道，落實好兩國元首重要共識。雙方應樹立兩國必須共存、可以共贏的正確認知，維護好中美經貿磋商機制，管控經貿關係中的不確定、不穩定因素，壓縮問題清單，拉長合作清單，為兩國和世界經濟注入更多穩定性和確定性。



王文濤強調，上個月，中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規劃建議，擘畫了未來五年中國社會經濟發展新藍圖。中國的政策具有穩定性、連續性。中方將集中精力辦好自己的事，推進全體人民共同富裕，同世界分享發展機遇。