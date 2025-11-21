21/11/2025 19:24

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《經濟通通訊社21日專訊》歐洲央行執委發表演講，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（24日）市場焦點。下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內發表演講。8:45pm，歐洲央行執委埃爾德森在一場會議發表主旨演講。*蔚來公布業績*數據方面，下周一5:00pm（本港時間．下同），德國公布11月IFO-企業信心指數。11:30pm，美國公布11月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。在本港，下周一公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。下周二（25日）公布業績的公司有:同程旅行(00780)、周大福(01929)、阿里巴巴-W(09988)等。下周三（26日）公布業績的公司有:阿里健康(00241)、理想汽車-W(02015)等。下周四（27日）公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、大快活集團(00052)、結好控股(00064)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、興利集團(00114)、佳寧娜(00126)、大家樂集團(00341)、六福集團(00590)、波司登(03998)等。下周五（28日）公布業績的公司有:美團-W(03690)等。此外，下周日恒瑞醫藥(01276)將有基石投資者持股解禁，下周一MIRXES-B(02629)將有基石投資者持股解禁。(wa)