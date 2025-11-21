21/11/2025 18:29

許正宇：與金管局推進就現行法例對於代幣化債券適用性研究，明年上半年公布詳情

《經濟通通訊社21日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，金管局的Ensemble項目上星期正式進入試行階段，是香港推動代幣化進程的重要里程碑，項目明年會持續運行，試行環境會逐步升級優化，數字資產交易和託管服務提供者的發牌制度，目標明年向立法會提交條例草案。



許正宇指出，金融科技只有在技術安全、場景創新、風險控制之間找到平衡點，才能實現可持續及健康發展。政府會把持好平衡點，與金融監管機構繼續著重風險為本，持續優化及建立一套既切合本地情況，又依循國際標準及慣例的監管制度。



許正宇提及，正與金管局共同推進，就現行法例對於代幣化債券適用性的研究，以推動香港債券市場採用代幣化技術，明年上半年公布詳情，政府在代幣化產品方面擔當領頭角色，連續3年發行代幣化綠色債券，上周發行的規模達100億元創新高，亦是全球最大規模的代幣化債券發行，並引入以人民幣及港元代幣化央行貨幣交收的選項，是全球首批在交收程序中，應用這兩種代幣化央行貨幣的數碼債券，同時亦保留主要創新特性，包括以數碼原生形式發行、為投資者提供透過傳統市場基建參與買賣的選項等。(bn)