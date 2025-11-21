25,301.67
-533.90
(-2.07%)
25,298
-550
(-2.13%)
低水4
8,948.90
-194.44
(-2.13%)
5,403.55
-171.04
(-3.07%)
1,482.11億
3,857.24
-73.81
(-1.878%)
4,476.40
-88.55
(-1.940%)
12,627.85
-352.97
(-2.719%)
2,551.85
-53.66
(-2.06%)
85,977.6100
-659.6100
(-0.761%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0300
歐元最佳客戶買入價
8.9992
英鎊最佳客戶買入價
10.2005
日圓最佳客戶買入價
4.9590
恒生指數
25,301.67
-533.90
(-2.07%)
期指
低水4
25,298
-550
(-2.13%)
國企指數
8,948.90
-194.44
(-2.13%)
科技指數
5,403.55
-171.04
(-3.07%)
大市成交
1,482.11億
股票
1,266.56億
(85.457%)
窩輪
72.23億
(4.873%)
牛熊證
143.32億
(9.670%)
即時更新：21/11/2025 11:51
可賣空股票總成交
2,172.60億
主板賣空
588.61億
(27.092%)
更新：20/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,419.61億
3,857.24
-73.81
(-1.878%)
滬深300
4,476.40
-88.55
(-1.940%)
深証成指
12,627.85
-352.97
(-2.719%)
MSCI中國A50
2,551.85
-53.66
(-2.06%)
比特幣
資料由Binance提供
85,977.6100
-659.6100
(-0.761%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0300
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9992
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2005
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9590
即市人氣股
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
85,977.61
-659.61
-0.761%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,814.2400
-19.9700
-0.705%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.1476
-0.0013
-0.900%
更新：21/11/2025 11:50
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.53%
1個月
2.50%
3個月
3.08%
更新：21/11/2025 11:15
