21/11/2025 11:38
《港元利率》港元拆息全線上升，一個月拆息報2.5厘
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日，報2.495厘，升8.464基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.08435厘，升0.345基點。
隔夜息報1.5331厘，升15.941基點；一周拆息升33.84基點，報2.27804厘，兩周則升13.727基點，報2.4381厘。長息方面，六個月拆息升1.881基點，報3.18935厘，一年期則升2.399基點，報3.23601厘。
港元匯價今日在7.7882-7.826之間上落，最新報7.7835。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.5331厘，升15.941基點；一周拆息升33.84基點，報2.27804厘，兩周則升13.727基點，報2.4381厘。長息方面，六個月拆息升1.881基點，報3.18935厘，一年期則升2.399基點，報3.23601厘。
港元匯價今日在7.7882-7.826之間上落，最新報7.7835。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.5331
|+15.941
|一周
|2.27804
|+33.84
|兩周
|2.4381
|+13.727
|一個月
|2.495
|+8.464
|兩個月
|3.02625
|+1.881
|三個月
|3.08435
|+0.345
|六個月
|3.18935
|+1.881
|一年
|3.23601
|+2.399
資料來源：香港銀行公會