25,331.78
-503.79
(-1.95%)
25,330
-518
(-2.00%)
低水2
8,964.86
-178.48
(-1.95%)
5,429.32
-145.27
(-2.61%)
2,204.66億
3,836.51
-94.54
(-2.405%)
4,454.53
-110.42
(-2.419%)
12,544.25
-436.57
(-3.363%)
2,540.14
-65.37
(-2.51%)
85,655.0400
-982.1800
(-1.134%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0330
歐元最佳客戶買入價
9.0031
英鎊最佳客戶買入價
10.2119
日圓最佳客戶買入價
4.9680
恒生指數
25,331.78
-503.79
(-1.95%)
期指
低水2
25,330
-518
(-2.00%)
國企指數
8,964.86
-178.48
(-1.95%)
科技指數
5,429.32
-145.27
(-2.61%)
大市成交
2,204.66億
股票
1,961.82億
(88.985%)
窩輪
82.49億
(3.742%)
牛熊證
160.35億
(7.273%)
即時更新：21/11/2025 14:56
可賣空股票總成交
1,264.65億
主板賣空
227.97億
(18.027%)
半日數據，更新：21/11/2025 12:40
上証指數
成交：8,086.90億
3,836.51
-94.54
(-2.405%)
滬深300
4,454.53
-110.42
(-2.419%)
深証成指
12,544.25
-436.57
(-3.363%)
MSCI中國A50
2,540.14
-65.37
(-2.51%)
比特幣
資料由Binance提供
85,655.0400
-982.1800
(-1.134%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0330
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0031
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2119
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9680
外匯黃金
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,037.7900
-40.4600
-0.992%
XAG 白銀現貨
49.4790
-1.2705
-2.503%
更新：21/11/2025 14:55
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.10%
3個月國債孳息率
3.94%
10年-3個月國債孳息率
0.16%
更新：20/11/2025 16:13
