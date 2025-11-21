25,220.02
-615.55
(-2.38%)
25,158
-75
(-0.30%)
低水62
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
2,857.02億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
82,151.0100
-4,486.2100
(-5.178%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0260
歐元最佳客戶買入價
9.0009
英鎊最佳客戶買入價
10.2030
日圓最佳客戶買入價
4.9734
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,220.02
-615.55
(-2.38%)
期指(夜)
低水62
25,158
-75
(-0.30%)
國企指數
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
科技指數
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
大市成交
2,857.02億
股票
2,606.31億
(91.225%)
窩輪
85.59億
(2.996%)
牛熊證
165.12億
(5.780%)
即時更新：21/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,565.31億
主板賣空
472.06億
(18.402%)
更新：21/11/2025 16:59
上証指數
成交：8,249.31億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
滬深300
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
深証成指
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
MSCI中國A50
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
比特幣
資料由Binance提供
82,151.0100
-4,486.2100
(-5.178%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0260
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0009
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2030
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9734
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01024 快手－Ｗ00883 中國海洋石油00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
20/11/2025 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
11.90萬
公佈日期
20/11/2025 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.10%
公佈日期
19/11/2025 18:00
評論
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.0910
更新：21/11/2025 18:00:18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處