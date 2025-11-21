21/11/2025 17:00

《環富通基金頻道21日專訊》施羅德投資環球無約束固定收益主管Julian Houdain指，過去一個月，多項因素表明，政策制定者（尤其是美國聯儲局）在制定貨幣政策時應保持謹慎。一個不尋常的趨勢是，即使美國經濟增長強勁，勞動力市場的招聘情況依然疲弱。此外，美國政府停擺導致多項關鍵經濟數據的發布被迫中止，這增加了聯儲局和投資者的不確定性。基於對美國及全球經濟走勢未有實質性改變的評估，本月施羅德投資未對情景概率進行調整，並預期「軟著陸」仍然是最有可能的結果。雖然整體基準情境未有變化，但對全球市場基本面的看法已經有所改變，這反映出經濟條件的變化以及估值的調整。儘管美國經濟增長仍然具有韌性，投資者卻更關注勞動市場的疲弱表現。這種對美國前景的悲觀看法，導致美國國債表現與更廣泛的經濟數據脫節--美國國債收益率下降（收益率與價格呈反向變動），而經濟數據卻持續超出預期。雖然目前這種反應可能是合理的，但如果勞動力市場因商業不確定性減弱而企穩（預計這種情況可能發生），美國國債市場表現可能會轉弱。*對歐元區復甦預期或帶來失望風險，聚焦英國財政挑戰關注預算案*施羅德投資對於歐元區出現更嚴重的增長放緩並不過分憂慮，因此也不認為歐洲央行(ECB)持續未達到其2%通脹目標的風險會很高。然而，最新一輪經濟數據對於歐元區復甦的持續性，尤其是德國的情況，引發了一些疑問。至少在短期內，投資者已經針對歐元區復甦進行了相應布局，但這可能帶來潛在的失望風險，並改變市場的敘事方向。隨著秋季預算案定於11月26日公布，投資者再次將目光轉向英國的財政挑戰。因此，施羅德投資對英國國債（尤其是長期國債）保持大致中性觀點，因為這類資產對政治消息更為敏感。*對全球利率風險持中性觀點，偏好高質新興市場債券及證券化資產*結合施羅德投資的經濟展望、情景概率及市場估值，對全球久期（即利率風險）持中性觀點，但地區層面的評估存在差異。對美國久期的看法較為負面，而對歐元區久期的看法則相對更為正面。在歐元區內，對「準核心市場」（如法國）的看法維持負面。法國政治僵局使其難以解決財政問題，這可能進一步削弱法國政府債券的表現。在資產配置方面，由於估值偏高，施羅德投資仍對公司信貸保持謹慎，普遍偏好以下類別的資產：高質量的新興市場債券（以歐元計價）、證券化資產（包括機構抵押支持證券及準政府債券），這些資產相較於政府債券提供額外收益。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。