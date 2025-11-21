21/11/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升30點子，止三連跌，報7.0875
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0875，較上個交易日升30點子，止三連跌，上個交易日報7.0905。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0875
|-30.00
|1歐元/人民幣
|8.1826
|-92.00
|100日圓/人民幣
|4.5124
|-83.00
|1港元/人民幣
|0.9103
|-3.40
|1英鎊/人民幣
|9.2857
|+115.00
|1澳元/人民幣
|4.5780
|-300.00
|1紐元/人民幣
|3.9684
|-209.00
|1新加坡/人民幣
|5.4309
|-50.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8101
|-67.00
|1加元/人民幣
|5.0386
|-189.00
|1人民幣/林吉特
|0.5855
|+2.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2485
|-756.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4266
|+45.00
|1人民幣/韓元
|207.2200
|+81.00