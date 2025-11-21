25,220.02
-615.55
(-2.38%)
25,155
-78
(-0.31%)
低水65
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
2,857.02億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
82,167.3900
-4,469.8300
(-5.159%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0260
歐元最佳客戶買入價
9.0009
英鎊最佳客戶買入價
10.2030
日圓最佳客戶買入價
4.9734
大市成交
2,857.02億
股票
2,606.31億
(91.225%)
窩輪
85.59億
(2.996%)
牛熊證
165.12億
(5.780%)
即時更新：21/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,565.31億
主板賣空
472.06億
(18.402%)
更新：21/11/2025 16:59
01024 快手－Ｗ00883 中國海洋石油00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
156.6770
-0.6980
-0.444%
AUD 澳元/美元
0.6434
-0.0014
-0.217%
GBP 英鎊/美元
1.3058
-0.0025
-0.194%
更新：21/11/2025 18:00
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
