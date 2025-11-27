21/11/2025 08:57

【ＡＩ】具身智能公司星動紀元獲近10億元A+輪融資，吉利資本領投

《經濟通通訊社21日專訊》11月20日，清華系具身智能企業星動紀元宣布，完成近10億元(人民幣．下同)A+輪融資。本輪融資由吉利資本領投，北汽產投戰略投資，北京市人工智能產業投資基金及北京機器人產業發展投資基金聯合注資。公司未披露投後估值。至此，星動紀元已經完成了5次融資。



星動紀元成立於2023年8月，是清華大學唯一持股的具身智能企業，由清華大學交叉信息研究院助理教授陳建宇創立，並獲上海期智研究院支持。團隊80%以上成員為科研人員，來自清華大學、北京大學、加州大學伯克利分校和新加坡國立大學以及企業。



星動紀元同日公布，總訂單額突破5億元。在國內，星動紀元與吉利、雷諾、順豐、TCL、海爾、聯想、世紀金源等企業達成合作，其中，物流行業最大單筆訂單近5000萬元，已形成標準化解決方案。星動紀元的海外業務覆蓋北美、歐洲、中東、日韓，營收佔比為50%，全球市值前十的科技巨頭中，9家為星動紀元客戶。(wn)