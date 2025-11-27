21/11/2025 09:30

【ＡＩ】OpenAI宣布與富士康合作，共同推進硬件設計和美國製造

《經濟通通訊社21日專訊》OpenAI宣布與富士康達成合作，共同推進新一代人工智能基礎設施硬件的設計工作及美國本土製造準備。作為合作的一部分，OpenAI將分享其對人工智能行業新興硬件需求的相關洞察，為富士康在美國工廠製造的硬件設計與開發提供參考依據。此次初步協議不包含任何採購承諾，但OpenAI將享有優先評估權，並保留後續採購選擇。



據OpenAI方面介紹，這一新合作計劃將主要圍繞三大核心任務：面向多代數據中心硬件的設計，強化並簡化美國人工智能供應鏈，以及在美國本土製造關鍵人工智能數據中心組件。為跟上模型需求的快速演進，OpenAI與富士康將並行開展多代人工智能數據中心機櫃的聯合設計、工程研發與開發工作。



此外，雙方將共同優化機櫃架構，使其可在美國多地實現生產；拓寬採購渠道，納入更多芯片組及本土供應商；同時擴大本地化測試與組裝規模。富士康將在美國生產人工智能數據中心的關鍵設備，包括布線、網絡、冷卻及供電系統，將為高性能計算基礎設施的快速建設提供支持。(wn)