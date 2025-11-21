25,220.02
-615.55
(-2.38%)
25,179
-54
(-0.21%)
低水41
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
2,857.02億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
82,920.4900
-3,716.7300
(-4.290%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0240
歐元最佳客戶買入價
8.9900
英鎊最佳客戶買入價
10.1980
日圓最佳客戶買入價
4.9734
恒生指數
25,220.02
-615.55
(-2.38%)
期指(夜)
低水41
25,179
-54
(-0.21%)
國企指數
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
科技指數
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
大市成交
2,857.02億
股票
2,606.31億
(91.225%)
窩輪
85.59億
(2.996%)
牛熊證
165.12億
(5.780%)
即時更新：21/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,565.31億
主板賣空
472.06億
(18.402%)
更新：21/11/2025 16:59
上証指數
成交：8,249.31億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
滬深300
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
深証成指
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
MSCI中國A50
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
比特幣
比特幣
82,920.4900
82,920.4900
-3,716.7300
(-4.290%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0240
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9900
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.1980
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9734
最新重要數據
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
20/11/2025 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
11.90萬
公佈日期
20/11/2025 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.10%
公佈日期
19/11/2025 18:00
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.1980
電匯客戶賣出
10.3439
更新：21/11/2025 19:30:15
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
156.7920
-0.5830
-0.370%
GBP 英鎊/美元
1.3060
-0.0023
-0.174%
AUD 澳元/美元
0.6439
-0.0009
-0.146%
更新：21/11/2025 19:30
