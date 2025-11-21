21/11/2025 17:30
【聚焦數據】廣東前10月房地產開發投資同比降20.7%，商品房銷售額降16.7%
摘要
免責聲明
▷ 廣東1-10月房地產開發投資7585.29億元，同比降20.7%
▷ 同期商品房銷售額7836.31億元，同比降16.7%
▷ 珠三角地區房地產投資降20.8%，銷售面積降17.1%
分區域看，珠三角地區房地產開發投資6641.48億元，同比下降20.8%；粵東粵西粵北地區房地產開發投資943.81億元，下降20.2%。
*首10月廣東房屋新開工面積降17.7%*
1-10月份，全省房屋施工面積64969.08萬平方米，同比下降11.3%，其中新開工面積3337.41萬平方米，下降17.7%；全省房屋竣工面積3199.76萬平方米，下降18.9%。
1-10月份，全省新建商品房銷售面積5129.82萬平方米，同比下降14.1%，其中商品住宅銷售面積4114.60萬平方米，下降12.7%；商品房銷售額7836.31億元，下降16.7%，其中商品住宅銷售額6803.71億元，下降17.0%。
分區域看，珠三角地區新建商品房銷售面積3461.71萬平方米，同比下降17.1%；粵東粵西粵北地區銷售面積1668.12萬平方米，下降7.4%。
1-10月份，全省房地產開發投資本年實際到位資金10901.06億元，同比下降4.5%。其中，國內貸款2482.38億元，增長31.1%；自籌資金3316.68億元，下降14.2%；定金及預收款3042.96億元，下降12.3%；個人按揭貸款1570.56億元，下降8.4%。(jq)