21/11/2025 12:42

【ＡＩ】京東推出首款自研AI毛絨玩具系列，能聽能說懂情緒

《經濟通通訊社21日專訊》據內媒報道，京東集團(09618)推出首款自研AI毛絨玩具系列，這款AI毛絨玩具合共8款，基於京東JoyAI大模型，JoyInside可實現流暢語音交互，搭載情緒感知軟硬一體化方案，即具備「能聽」、「會說」以及「懂情緒」的核心能力，售價約百元人民幣。



報道指，有別於市面上大部分「按劇本互動」的AI玩具，京東AI毛絨玩具不會預設固定玩法，全程配合孩子創意調整互動邏輯，例如孩子舉著積木自言自語時，AI毛絨玩具可即時響應互動；亦能敏銳捕捉情緒及貼心回應等，成為願意敞開心扉的「情緒樹洞」。



工信部消費品工業司司長何亞瓊昨日在新聞發布會上表示，能互動、能養成、有性格、有記憶的AI玩具深受年輕人喜愛，已成為行業競爭的新賽道。據統計，2024年中國AI玩具市場規模約246億元人民幣，預計今年全年將增至290億元人民幣。(ct)