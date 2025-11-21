21/11/2025 11:06
《神州拆息》放水1622億，Shibor隔夜報跌4.4基點
《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行今日進行3750億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。今日淨投放1622億元。
人行本周共進行16760億元逆回購，對沖本周逆回購到期量11220億元，即人行全周放水5540億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1個月、9個月向上，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3200
|-4.40
|1周
|1.4170
|-4.30
|2周
|1.5220
|-2.40
|1個月
|1.5190
|+0.10
|3個月
|1.5780
|-0.10
|6個月
|1.6200
|+0.00
|9個月
|1.6400
|+0.10
|1年
|1.6500
|+0.00
