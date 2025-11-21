21/11/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升34點子，報7.1133

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0875，較上個交易日升30點子，止三連跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開34點子，報7.1133，上個交易日即期匯率收盤報7.1167。



隔夜美國就業數據打擊下個月降息預期，外部美元上漲。美國9月新增就業崗位超過預期，但失業率上升以及前幾個月數據的下修，仍令美聯儲官員在是否需要進一步降息以支撐就業市場的問題上面臨模糊信號。



銀河證券首席經濟學家章俊認為，基準情形下(逆周期政策托底經濟)，美元兌人民幣匯率年末將趨近於7.0；樂觀情形下，根據模型測算美元兌人民幣匯率的新均衡位置在6.7附近。(jq)