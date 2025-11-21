25,328.04
-507.53
(-1.96%)
25,330
-518
(-2.00%)
高水2
8,963.37
-179.97
(-1.97%)
5,428.41
-146.18
(-2.62%)
2,207.32億
3,836.49
-94.56
(-2.405%)
4,454.62
-110.33
(-2.417%)
12,544.94
-435.88
(-3.358%)
2,539.67
-65.84
(-2.53%)
85,660.0000
-977.2200
(-1.128%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0330
歐元最佳客戶買入價
9.0031
英鎊最佳客戶買入價
10.2119
日圓最佳客戶買入價
4.9680
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,328.04
-507.53
(-1.96%)
期指
高水2
25,330
-518
(-2.00%)
國企指數
8,963.37
-179.97
(-1.97%)
科技指數
5,428.41
-146.18
(-2.62%)
大市成交
2,207.32億
股票
1,964.49億
(88.999%)
窩輪
82.49億
(3.737%)
牛熊證
160.35億
(7.264%)
即時更新：21/11/2025 14:56
可賣空股票總成交
1,264.65億
主板賣空
227.97億
(18.027%)
半日數據，更新：21/11/2025 12:40
上証指數
成交：8,096.06億
3,836.49
-94.56
(-2.405%)
滬深300
4,454.62
-110.33
(-2.417%)
深証成指
12,544.94
-435.88
(-3.358%)
MSCI中國A50
2,539.67
-65.84
(-2.53%)
比特幣
資料由Binance提供
85,660.0000
-977.2200
(-1.128%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0330
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0031
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2119
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9680
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】洪灝：港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（繁體字幕） #洪灝 #洪灦策略
步數愈多腦退化愈慢？研究:每日這步數大腦年輕7年、失智風險降...
醫學通識 健康解「迷」

步數愈多腦退化愈慢？研究:每日這步數大腦年輕7年、失智風險降...
Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為...
Beauty Get it Beauty！

Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股02628 中國人壽
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
20/11/2025 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
11.90萬
公佈日期
20/11/2025 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.10%
公佈日期
19/11/2025 18:00
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處