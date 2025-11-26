26/11/2025 15:34

《外資精點》麥格理：周大福中期收入符預期，目標價上調至18.7元

《經濟通通訊社26日專訊》麥格理發表研究報告指出，周大福(01929)上半財年收入符合該行預期，但營運利潤因毛利率按年下滑90基點，而低過預期3%。不過，下半財年動能正在加速，同店銷售強勁增長且毛利率明顯擴張，同店銷售指引存在上行空間。



麥格理下調周大福2026財年淨利潤預測3.7%，主要考慮到2026上半財年實際業績及黃金租賃損失。另外，該行將周大福目標價上調至18.7港元，給予「優於大市」評級。(jl)



