26/11/2025 15:35

《券商精點》中銀國際升周大福目標價至18.1元，重申「買入」評級

《經濟通通訊社26日專訊》中銀國際發表研究報告指出，周大福(01929)2026財年上半年業績表現平穩，收入及純利分別按年下跌1.1%及上升0.1%。細看數據顯示，公司成功大幅提升每店平均銷售額。這可從今年10月1日至11月18日的同店銷售增長數據得到印證，顯示強勁增長勢頭。



考慮到高於預期的金價，公司上調毛利率及營運利潤率指引，同時預期2026財年下半年對沖虧損將更易於管理，最新增值稅政策變動的影響亦有限。該行認為，上述因素都是令人鼓舞的跡象，顯示公司在戰略轉型方面取得成功，並可望在各個業務領域獲得更多市場份額。



中銀國際重申周大福(01929)「買入」評級，目標價由17.8元上調至18.1元。(jl)



