26/11/2025 15:36

《券商精點》中金：周大福中期業績略遜預期，目標價19.45元

《經濟通通訊社26日專訊》中金發表研究報告指出，周大福(01929)2026財年上半年收入按年下降1.1%，淨利潤25億港元持平，業績略低於該行預期，主要受毛利率影響。



報告指出，周大福於今年10月初至11月18日的整體零售額按年增長34%。其中中國內地直營及加盟同店，分別按年增長39%及49%；港澳同店按年增長18%。因此該行看好周大福銷售表現的持續好轉及營運管理提效。



中金維持周大福「跑贏行業」評級，目標價19.45港元。(jl)



