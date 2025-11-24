24/11/2025 17:21

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社24日專訊》受紐約聯儲銀行行長威廉姆斯釋出的鴿派訊號刺激，美股上周五（21日）反彈，三大指數全線收高，道指升493.15點或1.08%，報46245.41點；標普500指數升64.23點或0.98%，報6602.99點；納指升195.03點或0.88%，報22273.08點。港股方面，恒生指數收市報25716，升496點或2%，成交3026億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，歐洲央行執委奇波洛內發表演講。8:45pm，歐洲央行執委埃爾德森在一場會議發表主旨演講。10:45pm，歐洲央行總裁拉加德發表講話。



數據方面，今日5:00pm，德國公布11月IFO-企業信心指數，料由88.4升至88.5。今晚11:30pm，美國公布11月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負5收窄至負2。



在美國，今日公布業績的公司有：塗鴉智能(US.TUYA)、文遠知行(US.WRD)、Zoom通訊(US.ZM)等。(wa)