24/11/2025 09:03

【國際要聞】G20南非峰會發表宣言，重申通過多邊合作實現可持續發展

《經濟通通訊社24日專訊》在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團(G20)領導人峰會周日（23日）發表聯合宣言，重申通過多邊合作、宏觀政策協調、全球伙伴關係實現可持續發展與團結，確保不讓任何人掉隊。



在美國特朗普政府杯葛峰會，並警告東道主南非不要發表聯合宣言的背景下，宣言譴責一切針對平民和基礎設施的襲擊行為，又重申所有國家不得使用威脅或武力尋求獲取領土、侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。



與會領導人一致認為，在《聯合國憲章》宗旨和原則的全面指引下，將致力在蘇丹、剛果民主共和國、巴勒斯坦被佔領土、烏克蘭實現公正、全面和持久的和平，並結束全球其他衝突與戰爭。



宣言同時表示，會努力促進國際合作並進一步討論人工智能，歡迎發起「人工智能造福非洲」倡議。(jf)