24/11/2025 16:09

【外圍經濟】美債面臨新的數據真空期，市場觀望情緒濃厚

《經濟通通訊社24日專訊》美債市場邁向2020年以來最佳年度表現。不過，投資者對美債當下的漲幅能否持續缺乏信心。



美國10年期國債孳息率上周下跌，孳息率邁向4厘，股市和加密貨幣的劇烈波動，刺激債券需求。紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯的最新演講亦加劇美債漲勢，重新燃起市場對下個月降息的預期。



市場觀察家表示，如果沒有新一輪的避險買盤，加上聯儲局在12月會議之前也沒有重大經濟數據發布，那麼在可預見的未來，這種市況可能會持續下去。



嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones表示：「要想出現實質反彈，市場需要一些確鑿的數據。」



WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan則表示，從孳息率曲線來看，美國國債「陷入僵持狀態。目前沒有任何因素會導致10年期國債孳息率再次跌破4厘。」(rc)