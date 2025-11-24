直播中 : 開市Good Morning - 紐約聯儲官員言論重燃減息希望？港股本周走向取決於阿里？ 傳美考慮批准對華售H100晶片！
直播中 : 開市Good Morning - 紐約聯儲官員言論重燃減息希望？港股本周走向取決於阿里？ 傳美考慮批准對華售H100晶片！
25,452.87
+232.85
(+0.92%)
25,494
+261
(+1.03%)
高水41
8,991.62
+71.84
(+0.81%)
5,456.61
+61.12
(+1.13%)
36.66億
3,848.66
+13.77
(+0.359%)
4,473.16
+19.55
(+0.439%)
12,605.13
+67.06
(+0.535%)
2,552.79
+12.61
(+0.50%)
86,703.2700
-126.7300
(-0.146%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0330
歐元最佳客戶買入價
8.9739
英鎊最佳客戶買入價
10.2059
日圓最佳客戶買入價
4.9770
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
即時更新：24/11/2025 09:25
可賣空股票總成交
2,565.31億
主板賣空
472.06億
(18.402%)
更新：21/11/2025 16:59
上証指數
成交：53.47億
3,848.66
+13.77
(+0.359%)
滬深300
4,473.16
+19.55
(+0.439%)
深証成指
12,605.13
+67.06
(+0.535%)
MSCI中國A50
2,552.79
+12.61
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
86,703.2700
-126.7300
(-0.146%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0330
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9739
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2059
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9770
00222 閩信集團09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股02013 微盟集團00020 商湯－Ｗ
