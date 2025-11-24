24/11/2025 08:21

【開市Ｇｏ】儲局放鴿美股彈，信達生物染藍，內地汽車銷量續降

2025年11月24日【要聞盤點】



1、受紐約聯儲銀行行長威廉姆斯釋出的鴿派信號，美股上周五（21日）反彈，三大指數全線收高，但未能完全修復本周重創，累計全周錄顯著跌幅。市場避險情緒升溫，加密貨幣市場遭遇黑色星期五，比特幣單周急瀉逾一成。道指收市升493.15點，或1.08%，報46245.41點；標普500指數升64.23點，或0.98%，報6602.99點；納指升195.03點，或0.88%，報22273.08點。中國金龍指數升929點。日經期貨截至上午7時39分上升110點。



2、聯儲局第三號人物威廉斯稱，勞動力市場疲弱或令聯儲局有減息空間。言論後，12月會議相關隔夜指數掉期合約利率大跌，減息0.25厘概率達56%。



3、美國及烏克蘭在日內瓦就28點和平計畫磋商。國務卿盧比奧稱會談富有成效，方案將修改以便烏克蘭接受，周四最後期限或推遲。



4、美國9月非農就業新增職位11.9萬個，遠超市場預期的5萬個，不過實際平均時薪連續兩月停滯。另外美國密西根大學11月消費者信心接近歷史低點，個人財務看法惡化。



5、中國商務部數據顯示，1至10月實際使用外資金額按年下降10.3%。



6、IMF第一副總裁卡茨據報將訪華，參與第四條款磋商年度審議，並與中國官員討論政策。這是卡茨10月上任以來首次訪華。



7、聯儲局副主席傑斐遜認為，AI相關股市升勢不會重演互聯網泡沫，因AI企業已成熟並具實際盈利能力。



8、高盛合夥人Tony Pasquariello指，美股好友「繳械」跡象明顯，市場企穩前或有進一步拋售。



9、彭博數據顯示，交易員擔心股市升浪結束，Invesco QQQ ETF 和SPDR標普500 ETF認沽期權期權金均升至高位。



10、本港二手樓價指數連升兩周，中原城市領先指數報142.49點，按周升0.54%。



11、彭博數據顯示，亞馬遜、Alphabet、微軟、Meta和甲骨文今年發債1080億美元，創九年新高，投資者憂科技巨頭為建設AI過度負債。





【焦點股】



小米集團(01810)

- 上周五斥3億元回購800萬股，每股最高價38.04元



信達生物(01801)

- 被納入恒指成分股



零跑汽車(09863)

- 被納入恒生科指成份股



ASMPT(00522)

- 被剔出恒生科指成份股



中國宏橋(01378)、信達生物(01801)、百勝中國(09987)

- 被納入恒生國指成份股



新奧能源(02688)、海底撈(06862)、新東方(09901)

- 被剔出恒生國指成份股



汽車股：比亞迪(01211)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)

- 乘聯會預計11月中國狹義乘用車零售銷量同比降8.7%



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 傳特朗普團隊正討論是否允許英偉達向中國售H200 AI晶片



鋰電股：寧德時代(03750)、贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)

- 據報寧德時代計劃最快12月初重啟江西宜春梘下窩鋰礦，待監管批准



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 上周五比特幣日內一度插7.63%至80553美元，現報86409美元

- 以太幣日內曾急挫8.86%至2621美元



和鉑醫藥(02142)

- 擴大與阿斯利康全球合作範圍，研抗癌生物療法



石藥集團(01093)

- 改善抑鬱障礙產品獲准臨床試驗



綠葉製藥(02186)

- 治療神經疾病新藥在美獲准開展臨床試驗



廣汽集團(02238)

- 計劃於廣州設立全球首個人形機械人示範區



中國金茂(00817)

- 擬公開掛牌售三亞亞龍灣麗思卡爾頓酒店，底價22.6億人幣



三一重工(06031)

- 超額配股權部分行使，發8902萬新H股，多籌19億元



創新實業(01967)

- 上限定價超購446倍，一手分配率10%，暗盤升28%





【油金報價】



紐約期油下跌0.05%，報美元57.78/桶



布倫特期油下跌0.52%，報美元61.62/桶



黃金現貨上漲0.21%，報美元4074.47/盎司



黃金期貨下跌0.20%，報美元4107.70/盎司