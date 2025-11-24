24/11/2025 08:17

靈寶黃金(03330)勘探桐柏老灣金礦區資源量，金量比去年底增73%

《經濟通通訊社24日專訊》靈寶黃金(03330)公布，完成桐柏老灣金礦區全區勘探工作，截至9月30日，金之金屬量（礦產資源量）比去年底增長約73%，至54.51噸，主要源於新增勘探工程以及估算範圍的差異。



該集團指，截至9月30日，在桐柏老灣金礦區估算礦產資源量，「探明的」礦石量64萬噸，每噸品位4.18克，金金屬量8.6萬盎司、「控制的」礦石量440萬噸，每噸品位4.85克，金金屬量68.7萬盎司，「推斷的」礦石量769萬噸，每噸品位3.96克，金金屬量98萬盎司。該集團指，勘查工作顯示，深部仍有較大找礦空間，具有強勁的資源增長潛力，下一階段鑽探計劃正在推進。(wh)