24/11/2025 10:52

中銀香港支持港府跨境發放可攜現金援助安排，助力跨境養老金融互聯互通

《經濟通通訊社24日專訊》勞工及福利局就「跨境發放可攜現金援助安排」上周五舉行合作備忘錄簽署儀式，中銀香港(02388)獲特區政府委任為該重要跨境民生項目的承辦銀行之一，並將與母行中國銀行內地分行攜手支持跨境津貼發放，為移居內地養老的香港長者帶來安全、便捷的跨境收取津貼服務，支持跨境金融民生融合。



在備忘錄合作框架下，於廣東及福建兩省養老的合資格香港長者可直接透過內地帳戶接收特區政府的可攜現金援助，免卻其頻繁返港提取現金或需由香港轉帳至其內地銀行帳戶的不便。中銀香港憑藉中國銀行集團跨境網絡與金融服務優勢，將協助社會福利署跨境發放現金援助至合資格長者在廣東及福建省開設的中國銀行帳戶。



中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港很榮幸能運用中國銀行集團的服務網絡和金融科技優勢，支持國家跨境金融發展，配合特區政府施政方針，為長者提供安全、便捷的金融服務，讓移居內地的長者後顧無憂。相信在各方共同努力下，這項計劃不僅能為長者帶來實在的便利，更將成為內地及香港民生融合的示範項目。



他表示，中銀香港期待未來能繼續發揮在跨境金融服務領域的經驗與優勢，配合特區政府的政策導向，支持更多惠及民生的政策措施，為推動跨境金融發展貢獻更多力量。(bi)



