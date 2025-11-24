24/11/2025 12:22

花旗財富主管料美股牛市仍有空間，亞洲客戶資金流入規模強勁

《經濟通通訊社24日專訊》花旗集團財富主管表示，美股牛市仍有「一些空間」，花旗今年吸引著創紀錄的富裕客戶資金流入。



花旗集團財富管理環球主管盛安德(Andy Sieg)上周在香港接受彭博採訪時稱，市場並沒有出現過度樂觀的情緒，也沒有出現牛市後期投資者瘋狂砸錢買入股票的那種行為。由於盈利預期依然強勁，該行認為市場尚未出現轉折點。



他還指出，富裕客戶仍持有閒置現金，並專注於通過結構性票據等產品，以在進入市場時具備下行對沖能力。



Sieg指，在亞洲的客戶淨流入規模是該行所見過最強勁，該行「百分之百致力於」在亞洲的Citigold業務，該業務的目標客戶是資產規模約為20萬美元的客戶。他還表示，該行沒有出售該業務的計劃。



他又稱，在香港和新加坡這兩個該行主要的亞洲財富中心，來自中國的客戶真正推動了增長。



在最近訪問北京和上海之後，Sieg指出，中國經濟發展展現出的活力是新冠疫情前未曾見過的。他表示，該行對中國業務的感覺「非常好」。(bi)



