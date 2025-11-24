25,716.50
+496.48
(+1.97%)
25,690
-24
(-0.09%)
低水27
9,079.42
+159.64
(+1.79%)
5,545.56
+150.07
(+2.78%)
3,026.42億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
86,046.1200
-783.8800
(-0.903%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0310
歐元最佳客戶買入價
8.9870
英鎊最佳客戶買入價
10.2080
日圓最佳客戶買入價
4.9719
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,716.50
+496.48
(+1.97%)
期指(夜)
低水27
25,690
-24
(-0.09%)
國企指數
9,079.42
+159.64
(+1.79%)
科技指數
5,545.56
+150.07
(+2.78%)
大市成交
3,026.42億
股票
2,810.41億
(92.863%)
窩輪
77.42億
(2.558%)
牛熊證
138.59億
(4.579%)
即時更新：24/11/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,747.02億
主板賣空
472.00億
(17.182%)
更新：24/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,155.39億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
滬深300
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
深証成指
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
MSCI中國A50
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
86,046.1200
-783.8800
(-0.903%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0310
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9870
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2080
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9719
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

建設無障礙社區:GIS評估醫療、社會與交通，應對人口老化增輪...
辦公室日常 智慧城市5.0

建設無障礙社區:GIS評估醫療、社會與交通，應對人口老化增輪...
運動前別亂吃！營養師拆解3類運動前地雷食物:飲Protein...
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

運動前別亂吃！營養師拆解3類運動前地雷食物:飲Protein...
鬼剃頭 │ 研究揭1種蔬菜汁搽頭皮，6星期助87患者頭髮再生
醫學通識 健康解「迷」

鬼剃頭 │ 研究揭1種蔬菜汁搽頭皮，6星期助87患者頭髮再生
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股00222 閩信集團
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
86,046.12
-783.88
-0.903%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,798.1300
-4.0300
-0.144%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3510
-0.0050
-1.404%
更新：24/11/2025 20:10
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
21/11/2025 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
50.20
公佈日期
21/11/2025 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.40
公佈日期
21/11/2025 16:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.06%
3個月國債孳息率
3.90%
10年-3個月國債孳息率
0.16%
更新：21/11/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處