24/11/2025 19:30

《再戰明天》美國公布PPI等數據，阿里周大福公布業績

《經濟通通訊社24日專訊》美國公布PPI等數據，及阿里周大福公布業績，料為周二（25日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間5:00pm，歐洲央行執委奇波洛內、管委馬赫盧夫和斯萊彭發表講話。晚上10:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場會議上發表主旨演講。



*德國公布第三季GDP，本港公布進出口數據*



數據方面，周二3:00pm（本港時間．下同），德國公布第三季國內生產總值，年率升幅料由0.2%擴大至0.3%，經季節調整季率料維持不變。4:30pm，香港公布10月出口，年率升幅料由16.1%收窄至10.7%；10月進口年率升幅料由13.6%收窄至9.5%；10月貿易收支料由負502億港元收窄至負342億港元。9:30pm，美國公布9月生產者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料維持於2.6%；9月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.4%。11:00pm，美國公布10月成屋待完成銷售，月率料由持平升上0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:同程旅行(00780)、周大福(01929)、阿里巴巴-W(09988)等。



另外，美國周三（26日）公布9月PCE物價指數，新西蘭央行同日公布政策利率。韓國央行周四（27日）公布政策利率。(wa)