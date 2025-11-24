24/11/2025 11:35
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息報2.63厘
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升三日，報2.6256厘，升13.06基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.08363厘，跌0.072基點。
隔夜息報1.46988厘，跌6.322基點；一周拆息升11.494基點，報2.39298厘，兩周則升3.321基點，報2.47131厘。長息方面，六個月拆息升0.75基點，報3.19685厘，一年期則升0.851基點，報3.24452厘。
港元匯價今日在7.7858-7.7817之間上落，最新報7.7826。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.46988
|-6.322
|一周
|2.39298
|+11.494
|兩周
|2.47131
|+3.321
|一個月
|2.6256
|+13.06
|兩個月
|3.05375
|+2.75
|三個月
|3.08363
|-0.072
|六個月
|3.19685
|+0.75
|一年
|3.24452
|+0.851
