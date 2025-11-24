25,670.92
+450.90
(+1.79%)
25,658
+425
(+1.68%)
低水13
9,066.37
+146.59
(+1.64%)
5,540.74
+145.25
(+2.69%)
2,151.42億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
87,049.3600
+219.3600
(0.253%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0408
歐元最佳客戶買入價
8.9859
英鎊最佳客戶買入價
10.2150
日圓最佳客戶買入價
4.9797
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,670.92
+450.90
(+1.79%)
期指
低水13
25,658
+425
(+1.68%)
國企指數
9,066.37
+146.59
(+1.64%)
科技指數
5,540.74
+145.25
(+2.69%)
大市成交
2,151.42億
股票
1,937.93億
(90.077%)
窩輪
76.49億
(3.556%)
牛熊證
137.00億
(6.368%)
即時更新：24/11/2025 15:36
可賣空股票總成交
1,087.65億
主板賣空
177.02億
(16.275%)
半日數據，更新：24/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,155.39億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
滬深300
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
深証成指
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
MSCI中國A50
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
87,049.3600
+219.3600
(0.253%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0408
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9859
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2150
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9797
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00222 閩信集團00700 騰訊控股00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.0408
電匯客戶賣出
5.0566
更新：24/11/2025 15:35:37
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,049.36
+219.36
+0.253%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,834.2000
+32.0400
+1.143%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
855.1500
+11.5500
+1.369%
更新：24/11/2025 15:35
即將公佈經濟數據
台灣-失業率
即將公佈
24/11/2025 16:00
前值
3.35%
市場預測
3.35%
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
24/11/2025 16:20
前值
5.44%
市場預測
--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處