24/11/2025 10:22

【議息前瞻】DWS：美國9月就業增長回升，12月料暫不減息

《環富通基金頻道24日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，備受關注的美國9月份勞動市場報告顯示，就業增長明顯回升，非農就業新增11.9萬個職位。就業增長主要集中於醫療保健（+4.3萬個職位）、餐飲及酒吧（+3.7萬個職位）和社會援助（+1.4萬個職位）。另一方面，運輸及倉儲（-2.5萬個職位）和聯邦政府部門（-3000個職位）則錄得就業減少。失業率微升0.1%至4.4%，主要受勞動參與率上升0.1%至62.4%所帶動，而該增幅在就業與失業人數之間平均分布。平均時薪上升0.2%，顯示移民減少並未引致額外通脹壓力。



*料明年前將政策利率調降至中性水平*



10月份數據將於12月16日與11月份報告一併公布，因此聯儲局官員在下次政策會議前將無法獲取最新數據。雖然9月失業率上升在一定程度上為10月的「保險式」減息提供了政策依據，但由於就業增長仍具韌性，加上缺乏即時數據，令決策官員難以迅速推進貨幣政策正常化。



整體而言，這份報告與DWS的觀點一致：預期聯儲局將在12月維持利率不變。不過，隨著關稅對通脹的影響有望逐步消退，仍保持樂觀態度，預期聯儲局將在2026年前把政策利率調降至中性水平，惟勞動市場的疲弱情況料將持續。(wa)