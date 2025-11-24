25,557.43
+337.41
(+1.34%)
25,557
+324
(+1.28%)
平水0
9,021.83
+102.05
(+1.14%)
5,492.29
+96.80
(+1.79%)
1,069.53億
3,823.96
-10.93
(-0.285%)
4,438.54
-15.07
(-0.338%)
12,502.57
-35.50
(-0.283%)
2,522.04
-18.14
(-0.71%)
87,446.6400
+616.6400
(0.710%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0370
歐元最佳客戶買入價
8.9801
英鎊最佳客戶買入價
10.2114
日圓最佳客戶買入價
4.9799
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
即時更新：24/11/2025 10:58
更新：21/11/2025 16:59
資料由Binance提供
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0370
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9801
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2114
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9799
25
十一月
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
21/11/2025 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
50.20
公佈日期
21/11/2025 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.40
公佈日期
21/11/2025 16:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
