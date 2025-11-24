24/11/2025 10:48

《環富通基金頻道24日專訊》東方匯理資產管理發布2026年全球投資展望指，2026年將是一個經濟轉型之年。全球經濟正逐步適應一個「變中有序」的新常態。科技革命正在重塑一個多極化的世界，但同時地緣政治緊張局勢及財政憂慮的持續交織。地緣政治、政策組合及高通脹已由短期擾動轉為結構性因素，這些長期變化並行發展，將深刻影響2026年經濟與金融周期的演進。*全球經濟適應變中有序格局，通脹成結構性課題*當前周期得以延續，主要受惠於市場流動性依然充裕、貨幣政策逐步放寬、產業政策方向轉向，以及關稅對實體經濟的傳導影響仍相對有限。不過，潛在的逆轉因素亦不容忽視，例如主要經濟體債務水平高企可能引發問題，資本市場過度集中或估值偏高，央行政策公信力受挑戰，及實際利率最終會穩定在甚麼水平等。隨著人工智能及科技相關的大型資本開支持續推進，配合穩健的盈利前景，市場高估值或可能延續一段時間。然而，這些結構性變化亦意味潛在系統風險上升，貿易與資本流動的不確定性加劇，市場波動性或將更持久。東方匯理資產管理投資研究院主管Monica Defend表示，全球經濟正逐步適應當前「變中有序」的新格局。科技主導的轉型、財政刺激及產業政策為經濟活動注入持續動力，造就了一批「新贏家」。與此同時，通脹已成為結構性課題，投資者在資產配置時必須納入考量。東方匯理資產管理集團首席投資總監Vincent Mortier表示，在股市高度集中、估值偏高的環境下，分散投資仍是最有效的防守策略。投資者需在風格、行業、企業規模及地區之間重新平衡投資組合，以分散風險並捕捉潛在回報，特別是在新興市場及歐洲資產方面。*全球經濟增長逐步放緩，惟整體表現仍具韌性*步入2026年，各主要央行預料維持偏鴿取態，加上全球在科技、國防及基建領域的投資持續增強，將為原本可能放緩的經濟周期注入動力。全球經濟增長雖逐步放緩，整體表現仍具韌性，主要受惠於資本開支帶動的創新動力，以及以提升戰略自主為目標的政策支持。但供應鏈重整、能源轉型以及順周期政策帶來的挑戰，讓通脹風險持續存在。在此之外，財政主導邏輯之下，貨幣政策適切有效性承壓。預測全球GDP增長將於2026年達3.0%，2027年為3.1%，低於2025年的3.3%。其中，發達市場平均增長約1.4%及1.6%，新興市場約4.0%及4.1%。美國經濟在未來數季料稍作放緩，2026年將回升至1.9%，2027年達2.0%，但仍低於潛在增長水平。人工智能及科技相關投資的步伐難以長期維持高增速，料將於生產力提升前趨於放緩。消費仍是經濟主要動力，但受高通脹、收入增長疲弱及勞動市場放緩影響，增速或受壓。數據顯示低收入家庭的生活負擔正愈來愈沉重。預期聯儲局將於2026年上半年減息兩次至3.25%，同時美元將走弱，但過程或呈波動而非線性發展趨勢。歐洲方面，預期歐元區及英國表現相若，2026年增長將維持低於潛在水平，約0.9%，並於2027年回升至1.3%。歐洲的復甦進程取決於內需、貨幣政策及改革落實成效。這些改革的目標是重塑宏觀金融體系，並在中期內引導私人投資朝向提升戰略自主的方向發展。德國的財政計劃或帶來突破性轉變，但由於歐洲多國債務水平高企，加上財政規則所限，歐洲整體財政立場預料仍將維持中性，並趨向進一步收緊。而增加國防開支亦有助支撐經濟復甦。預計歐洲央行將於2026降息至1.5%，超越市場預期，而英國央行則可能降至3.25%。*新興市場資產具廣泛投資潛力，亞洲是全球主要增長引擎*新興市場資產仍具廣泛投資潛力。2025年，新興市場受惠於全球金融環境轉趨寬鬆、內部政策保持穩健，以及提前釋放的出口需求。雖然增長將逐步穩定，但表現仍有望跑贏發達經濟體。各地央行預期將維持審慎的貨幣寬鬆步伐，目前亦未出現財政主導的跡象。亞洲仍是全球主要增長引擎，儘管中國內地增長預期放緩至4.4%及4.2%，而印度則維持在6.3%及6.5%。至於拉丁美洲，多場選舉或將促成更親商的政府上台。多項結構性力量正逐步發酵，包括地緣政治重新洗牌、供應鏈重組，以及日益激烈的科技競爭，而亞洲在這些趨勢中表現尤為突出。「核心情境」面臨多方面考驗，雖然下行風險相對顯著，但亦存在一定的上行空間。若出現不利的地緣政治或金融衝擊，例如財政主導或金融壓制，可能會引發市場下跌，導致通脹或利率穩定水平的預期出現偏離、企業業績或投資表現不如預期，或市場流動性收緊。相反，若地緣政治或關稅緊張局勢緩和、因財政刺激或放寬監管而帶動投資增長，或人工智能相關的生產力提升更趨明顯，則有望改善前景。*優質信用債持續超配，對美股持中性立場*假設2026年不會出現經濟衰退，整體投資取向將維持適度偏好風險。資產配置策略著重把握全球科技帶動的復甦機遇，同時分散投資於低相關性主題，並納入多元化的策略性避險工具。在固定收益方面，預期分散化趨勢將持續，同時留意美國市場失衡可能帶來的風險。當前環境要求投資者在久期上採取更具策略性的操作，對主權債維持中性至略短的持倉。優質信用債將成為固定收益投資者分散美國國債風險的核心配置，持續超配。對美國高收益債券及日本國債則保持審慎態度。看好歐洲債券仍是2026年的主要投資策略之一，重點關注外圍國家債券、短期債券，英國國債及投資級信貸，尤其是金融板塊。同時，持續的通脹壓力促使尋找抗通脹的投資機會。2026年股市表現將主要取決於板塊分布與風格配置。東方匯理資產管理主張擴闊投資視野，不局限於單一的人工智能題材，而應延伸至更廣泛的科技領域，包括能源供應、運算能力，以及突破物理限制所需的關鍵材料，同時平衡防禦型與周期性板塊。整體而言，對美股持中性立場，儘管聯儲局政策偏向順周期，但在市場集中度高企及估值偏高的情況下，傾向採取等權重配置策略。至於歐洲市場，受惠於美元結構性走弱，包括國防開支、電氣化發展以及資產回流美國在內的多項中長期投資主題，以及德國改革順利推進帶來的歐元區復甦預期，工業及基建板塊有望在2026年下半年迎來新的進場機會。看好歐洲金融、工業、國防及綠色轉型相關板塊，以及中小型企業。歐洲亦可透過工業與資本設備行業參與全球科技周期。同時，關注亞洲科技生態系統持續擴展帶來的投資機遇，而日本有望受惠於企業改革進展及日圓偏弱所帶來的利好環境。*看好新興市場資產，加大另類收益資產配置*東方匯理資產管理整體看好新興市場資產。新興市場債券因高收益及分散效益而表現突出，而新興市場股票則提供更多元化的投資機會。硬貨幣債券的回報具吸引力。至於本地貨幣債券方面，重點關注中東歐、部分拉美市場（如哥倫比亞及巴西），以及亞洲（包括印度、菲律賓、南韓）及其收益率與估值優勢。看好新興市場股票，拉美及東歐市場的價值型與動能型策略具備潛力，而亞洲則可聚焦於與數碼資產發展相關的投資主題。就中國股市而言，預期將由中性轉為選擇性配置，重點投資於科技板塊及具明顯優勢的行業，例如電動車供應鏈及可再生能源。此外，亦看好印度的中期前景，「印度製造」計劃有望推動製造業、內需消費、基建建設、全球供應鏈重組及金融科技普惠等多個領域的長期增長。但同時，美元走強及美債收益率攀升將成為新興市場主要面對的風險點。為提升實質回報的穩健性，建議加大對另類收益資產及具通脹對沖功能的實體資產配置。私人信貸與基建投資有望受惠於多項結構性趨勢，包括電氣化、產業回流、人工智能發展及對私人資本持續強勁的需求，尤其是在歐洲市場。在結構性分散方面，投資組合亦應納入更廣泛的商品配置，特別是黃金，以及部分可能受惠於美元走弱的貨幣，如日圓、歐元及部分新興市場貨幣。此外，傾向配置高收益貨幣，如巴西雷亞爾、南非蘭特，以及部分亞洲貨幣。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。