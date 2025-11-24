24/11/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升28點子，兩連升報7.0847，創一周高
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0847，較上個交易日升28點子，兩連升，創11月17日以來一周新高，較市場預測偏強約320點，上個交易日報7.0875。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0847
|-28.00
|1歐元/人民幣
|8.1638
|-188.00
|100日圓/人民幣
|4.5307
|+183.00
|1港元/人民幣
|0.9103
|+1.00
|1英鎊/人民幣
|9.2903
|+46.00
|1澳元/人民幣
|4.5843
|+63.00
|1紐元/人民幣
|3.9835
|+151.00
|1新加坡/人民幣
|5.4283
|-26.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7713
|-388.00
|1加元/人民幣
|5.0331
|-55.00
|1人民幣/林吉特
|0.5842
|-13.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1274
|-1211.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4493
|+227.00
|1人民幣/韓元
|207.1100
|-11.00