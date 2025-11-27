24/11/2025 08:55

【ＡＩ】特朗普政府傳考慮放行英偉達H200芯片對華出口

《經濟通通訊社24日專訊》據《路透》引述知情人士報道，特朗普政府正考慮批准向中國銷售英偉達(Nvidia)的H200人工智能(AI)芯片，雙邊關係的緩和提升了美國先進技術對華出口的可能性。



消息人士稱，負責監督美國出口管制的商務部正在審查相關禁令，並強調政策可能調整。一位白宮官員不予置評，但表示：「政府致力於確保美國的全球技術領先地位，以及維護我們的國家安全。」



美國商務部沒有回應置評請求。英偉達沒有直接對此次審查發表評論，但表示目前的規則不允許該公司在中國提供具有競爭力的AI芯片。



中美領導人上個月在南韓斡旋達成貿易和技術戰停戰協議後，這種可能性預示著美方顯示出對中國更友好的姿態。



兩年前發表的H200芯片比前一代H100擁有更多高帶寬內存，處理數據的速度更快。據估計，H200效能是英偉達H20芯片的兩倍，在今年稍早特朗普政府撤銷對H20的短暫銷售禁令後，這款芯片是可以合法出口到中國的最先進AI半導體。(ry)