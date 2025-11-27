25,980.89
+52.81
(+0.20%)
25,987
+56
(+0.22%)
高水6
9,186.96
+24.59
(+0.27%)
5,620.85
+2.49
(+0.04%)
1,120.02億
3,883.01
+18.83
(+0.487%)
4,531.83
+14.20
(+0.314%)
12,956.99
+49.16
(+0.381%)
2,601.60
+18.05
(+0.70%)
91,190.9100
+706.9000
(0.781%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0880
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.3295
日圓最佳客戶買入價
4.9921
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
