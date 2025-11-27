24/11/2025 16:53

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 上海網信辦整治AI濫用，下架54款違規APP

▷ 3家生成式AI服務網站拒整改被立案處罰

▷ 5家首次違規網站被督促下線相關功能 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》上海市網信辦微信公眾號「網信上海」發文介紹「AI濫用」專項執法工作，稱在執法辦案工作中發現，部分企業開發使用生成式人工智能功能，未依法開展安全評估工作、未採取必要的安全防護措施防範違規信息生成、未採取限制措施防止被濫用，導致相關功能被用於「換臉變聲」、「變裝造假」等侵犯他人個人信息權益行為，產出「開盒」、「洗錢」等違法違規內容，以及生成色情低俗圖片等信息內容。文章指，「亮劍浦江．2025」專項執法行動將「整治AI濫用」作為年度治理重點，多措並舉引導生成式人工智能領域企業合規運營。一是加強日常管理。指導屬地應用商店下線違規應用生成式人工智能技術的APP共54款。對照《人工智能生成合成內容標識辦法》，指導專家團隊擬制「實務解析」，為企業提供疑難解答。二是強化處置處罰。對前期要求下線功能的26家生成式人工智能服務網站，進行巡查，防範問題復發。對3家拒不整改的生成式人工智能服務網站，首次適用《生成式人工智能服務管理暫行辦法》予以立案處罰。三是首違企業免罰。督促5家首次發現存在未按國家規定開展安全評估工作或違規提供「論文代寫」功能等違法違規問題的網站下線相關功能。下一步，上海市網信辦將持續對「AI濫用」、「算法推薦」等存在侵犯個人信息權益、危害網絡生態的違法違規行為予以重點打擊和糾治，促進新技術新應用在法治的軌道上健康有序發展。(sl)