24/11/2025 11:07
《神州拆息》放水557億，Shibor隔夜跌0.4基點
《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行公布，今日進行3387億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有2830億元逆回購到期，即今日淨投放557億元。
本周公開市場將有16760億元逆回購到期，其中周一至周五逆回購分別到期2830億元、4075億元、3105億元、3000億元、3750億元。此外，周二將有9000億元MLF到期，周五將有3000億元182天期買斷式逆回購到期。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜向下，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3160
|-0.40
|1周
|1.4470
|+3.00
|2周
|1.5420
|+2.00
|1個月
|1.5200
|+0.10
|3個月
|1.5800
|+0.20
|6個月
|1.6200
|+0.00
|9個月
|1.6400
|+0.00
|1年
|1.6500
|+0.00
