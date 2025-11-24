25,666.16
+446.14
(+1.77%)
25,654
+421
(+1.67%)
低水12
9,064.20
+144.42
(+1.62%)
5,539.40
+143.91
(+2.67%)
2,152.24億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
87,049.3600
+219.3600
(0.253%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0408
歐元最佳客戶買入價
8.9859
英鎊最佳客戶買入價
10.2150
日圓最佳客戶買入價
4.9797
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,666.16
+446.14
(+1.77%)
期指
低水12
25,654
+421
(+1.67%)
國企指數
9,064.20
+144.42
(+1.62%)
科技指數
5,539.40
+143.91
(+2.67%)
大市成交
2,152.24億
股票
1,938.75億
(90.080%)
窩輪
76.49億
(3.554%)
牛熊證
137.00億
(6.365%)
即時更新：24/11/2025 15:36
可賣空股票總成交
1,087.65億
主板賣空
177.02億
(16.275%)
半日數據，更新：24/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,155.39億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
滬深300
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
深証成指
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
MSCI中國A50
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
87,049.3600
+219.3600
(0.253%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0408
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9859
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2150
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9797
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】蔡金強：AI競賽要去到盡，港股板塊輪動有跡可尋，3原因住宅樓將企穩（繁體字幕）#小金人 #蔡金強 #專訪
名人保養|62歲章小蕙近照曝光，網民讚保養好完勝同齡人，吸金...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|62歲章小蕙近照曝光，網民讚保養好完勝同齡人，吸金...
故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓...
Art & Living

故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00222 閩信集團00700 騰訊控股00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
21/11/2025 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
50.20
公佈日期
21/11/2025 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.40
公佈日期
21/11/2025 16:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.06%
3個月國債孳息率
3.90%
10年-3個月國債孳息率
0.16%
更新：21/11/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處