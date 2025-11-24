24/11/2025 09:46

【聚焦人幣】人行今在港發行離岸央票，人幣即期開市升61點報7.1042

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0847，較上個交易日升28點子，兩連升，創11月17日以來一周新高，較市場預測偏強約320點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開61點子，報7.1042，上個交易日即期匯率收盤報7.1103。



上周五市場對美聯儲將在12月繼續降息的預期再度升溫，美元指數則維持在100關口上方寬幅震盪，短期或延續偏強走勢的可能。市場人士認為，在外部美元偏強情況下，中間價近期保持平穩，即期匯率略微偏強，這有利於穩定市場預期。



11月24日，人民銀行將在香港招標發行450億元兩期中央銀行票據，包括300億元3個月(91天)期和150億元1年期。兩期央票均自2025年11月26日起息。中信證券首席經濟學家明明表示，近期離岸人民幣有所走弱，人行此時發行離岸央票，一方面能夠收緊離岸人民幣流動性，提高做空成本，抑制投機性交易，另一方面能穩定離岸人民幣匯率預期，防止形成單邊貶值共識。(jq)