24/11/2025 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收升47點子，兩連升報7.1056，創一周高

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1056，較上個交易日4時30分收盤價升47點子，兩連升，創11月17日以來一周新高，全日在7.1042至7.1094之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌28點子，報7.1073。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0847，較上個交易日升28點子，兩連升，創11月17日以來一周新高，較市場預測偏強約320點。



市場人士表示，美元整體偏強，不過人民幣也繼續持穩，表現明顯好於其他亞洲貨幣；短期人民幣有望延續區間模式，等待更多信息指引。一外資行交易員認為，即便美元還有一定反彈空間，對人民幣匯率而言調整的空間也不大。



中金公司外匯團隊最新周度展望指出，因降息預期的擺動和風險情緒的惡化，美元反彈較多，不過基於對人民幣匯率的升值預期以及年末季節性臨近，外匯市場對人民幣的需求或偏向于平衡，人民幣在強美元的環境下表現出一定的韌性。(jq)