24/11/2025 10:55
【聚焦數據】內地首10月FDI錄6219.3億，降幅略收窄至10.3%
《經濟通通訊社24日專訊》商務部公布，2025年1-10月，全國實際使用外資金額(FDI)6219.3億元人民幣，同比下降10.3%，降幅較1-9月略收窄0.1個百分點；全國新設立外商投資企業53782家，同比增長14.7%。
從行業看，製造業實際使用外資1619.1億元人民幣，服務業實際使用外資4458.2億元人民幣。高技術產業實際使用外資1925.2億元人民幣，其中，電子商務服務業、醫療儀器設備及器械製造業、航空航天器及設備製造業實際使用外資分別增長173.1%、41.4%、40.6%。
從來源地看，阿聯酋、英國、瑞士等實際對華投資分別增長48.7%、17.1%、13.2%（含通過自由港投資數據）。(sl)
從行業看，製造業實際使用外資1619.1億元人民幣，服務業實際使用外資4458.2億元人民幣。高技術產業實際使用外資1925.2億元人民幣，其中，電子商務服務業、醫療儀器設備及器械製造業、航空航天器及設備製造業實際使用外資分別增長173.1%、41.4%、40.6%。
從來源地看，阿聯酋、英國、瑞士等實際對華投資分別增長48.7%、17.1%、13.2%（含通過自由港投資數據）。(sl)