24/11/2025 14:25

【聚焦人幣】人行在港發行三個月央票利率1.6%，一年期1.54%，再現倒掛

《經濟通通訊社24日專訊》香港金管局公告顯示，中國人民銀行今日在香港招標發行的300億元（人民幣．下同）三個月期央票，中標利率1.60%，與上次同期限央票持平；同時發行的150億元一年期央票中標利率1.54%，較上次（8月25日）的1.62%則低8個基點。值得注意的是，此次三個月期品種跨過明年春節，與一年期品種利率再次出現倒掛。



公告顯示，三個月和一年期央票申請額分別為602.4億元和489億元；據此計算，對應投標倍數2.01倍和3.26倍。



《路透》統計顯示，2023年8月起人行明顯增加三個月期央票發行量，至今共進行了九次三個月和一年期央票同時招標，其中有七次出現利率倒掛現象。



今日招標的央票分別為今年第八期和第九期，均為固定利率附息債券，到期還本付息。其中三個月期起息日為2025年11月26日，到期日為2026年2月25日，到期日遇節假日順延；一年期起息日為2025年11月26日，到期日為2026年11月26日，到期日遇節假日順延。(sl)