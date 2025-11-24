24/11/2025 11:13

《匯海威言－毛偉廉》美國減息預期回升，美元為何仍強？

《匯海威言》上周五（21日）晚，美國聯儲局官員威廉姆斯釋出鴿派訊號，暗示12月可能減息，減息預期迅速升溫，減息機率飆升至71%，美股三大指數全面上升。然而，美元並未回落，美元指數仍維持在100以上高位。究竟美元為何保持強勢？12月是否真的會降息？本周幾項關鍵美國經濟數據，將成為市場焦點。



上周五晚，紐約聯儲銀行行長威廉姆斯在公開演講中表示，目前貨幣政策「具適度限制性」，並認為「短期內」聯邦基金利率仍有下調空間。市場迅速解讀為聯儲局12月可能即將減息的明確訊號。



據CME FedWatch顯示，12月10日減息0.25厘的機率，從一周前的44%飆升至71%，刺激美股三大指數全面上升。



然而，減息預期升溫，美元卻未走弱，美元指數周五仍收於高位100.18。



*美元近日強勢的三大原因*



1）聯儲局內部分歧：儘管威廉姆斯釋出鴿派訊號，但其他官員仍強調需要更多通脹與就業數據確認趨勢，才考慮減息。這反映聯儲局內部對12月是否減息存在嚴重分歧，因此市場不敢貿然拋售美元。



2）減息條件未完全達標：上周美國勞工部恢復公布就業報告，美國9月非農業新增職位達9.7萬個，高於預期的6.2萬個，雖非大幅增長，但仍顯示經濟韌性，同時目前通脹率仍高於目標2%，減息理由不太充足。



3）美元息差優勢仍在：市場普遍認為，美國減息節奏將慢於歐洲及日本，美元息差優勢持續，投資者因回報考量仍偏好美元資產，支持美元短期內仍走強。



總括來看，筆者認為，近日美元的強勢僅屬短期現象，主要受到市場對12月是否減息的不確定性所支持。然而，從長線角度而言，美元仍偏向看跌，原因在於美國巨額債務持續膨脹，以及經濟面臨下行風險，這將削弱美元基本面的支持。



美國政府結束停擺，本周有多個美國經濟及通脹數據恢復公布，對12月會否減息提供到關鍵啟示，如下：



周二（25日）

21:30：美國9月零售銷售，預測按月升0.4%，前值為按月升0.6%。



周三（26日）

21:30：美國9月耐用品訂單，預測按月升0.2%，前值為按月升2.9%。

21:30：美國第三季GDP增長，前值為3.8%。

21:30：美國9月核心個人消費支出(PCE)物價指數，預測按年升2.9%，前值為按年升2.9%。



周五（28日）

22:45：11月芝加哥採購經理指數(PMI)，前值為按月升43.8。



*黃金技術分析*



本周金價預計偏向下行。



上周現貨金價在區間波動，反映觀望情緒濃厚，最高觸及每盎司4106美元，最低3997美元，高低波幅約109美元，上周五（21日）收於4065美元。日線圖顯示，14日RSI為52，屬中性水平，金價正形成「敏感三角形」，意味突破走勢隨時出現。



*關鍵技術位*



下方支持位為4022美元（三角形下沿）；若跌破，或下探3886美元（10月28日低位）；再跌破，或進一步測試3692美元（9月17日高位）。



上方阻力位為4187美元（三角形上沿）；若突破，或上試4245美元（11月13日高位）；再突破，或挑戰歷史高位4381美元（10月20日創下）。



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



