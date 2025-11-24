24/11/2025 09:08

【風雲人物】甲骨文大起大落蒸發1300億美元，創辦人艾里森仍居富豪榜第三名

《經濟通通訊社24日專訊》甲骨文創辦人埃里森身家大起大落，在近期連續數周的股價暴跌中，累計蒸發1300億美元。其在彭博億萬富豪指數中的排名，從全球第二滑落至第三。



由於對AI雲端基礎設施需求激增的樂觀預期，甲骨文股價曾在9月單日暴漲36%，艾里森的資產單日大增890億美元，一度讓他短暫超越馬斯克成為全球首富。



不過，甲骨文股價隨後從歷史高點回落39%，過去6周連續下跌，上周五（21日）最新收盤價為198.76美元。



市場情緒急轉的核心原因在於，投資者對甲骨文AI版圖的擔憂不斷加深。甲骨文調整後的淨負債已接近1000億美元，債務壓力創下歷史高點。



公司的AI收入預期高度依賴OpenAI，市場普遍不認為後者未來數年可以為甲骨文貢獻數以千億美元收入。



與此同時，谷歌聯合創始人佩奇，憑藉2569億美元的資產首次升至全球第二，僅次於馬斯克。(rc)