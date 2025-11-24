25,559.43
+339.41
(+1.35%)
25,553
+320
(+1.27%)
低水6
9,022.76
+102.98
(+1.15%)
5,492.02
+96.53
(+1.79%)
1,073.19億
3,822.30
-12.59
(-0.328%)
4,436.38
-17.23
(-0.387%)
12,500.57
-37.50
(-0.299%)
2,521.33
-18.85
(-0.74%)
87,470.1400
+640.1400
(0.737%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0347
歐元最佳客戶買入價
8.9778
英鎊最佳客戶買入價
10.2067
日圓最佳客戶買入價
4.9786
即時更新：24/11/2025 10:58
更新：21/11/2025 16:59
資料由Binance提供
