24/11/2025 10:20

【關稅戰】印度及加拿大同意重啟談判，力爭實現貿易額翻倍

《經濟通通訊社24日專訊》印度總理莫迪以及加拿大總理卡尼周日（23日）同意就雙邊自由貿易協定恢復談判，是兩國關係升溫的最新跡象。



莫迪和卡尼在南非舉行的二十國集團（G20）峰會間隙會晤後，宣布重啟談判。根據印度外交部的聲明，兩國領導人決定「就一項雄心勃勃的全面經濟夥伴關係協定展開談判」。此外，卡尼也接受莫迪的邀請，將於明年初訪問印度。



印度政府表示，本次目標是到2030年雙邊貿易額達500億美元。根據加拿大官方數據，兩國去年交換的商品和服務約310億加幣（220億美元）。



在與莫迪會晤之前，卡尼對記者表示，與「世界上規模最大、增長最快的經濟體之一」獲得更好的貿易准入非常重要。兩國的執法部門和國家安全機構將持續進行對話。(rc)