24/11/2025 10:32

【外圍經濟】韓國主要商業銀行今年家庭貸款總額已基本用盡

《經濟通通訊社24日專訊》韓國主要商業銀行因今年核准的家庭貸款總額已基本用盡，正陸續關閉放款窗口。



KB國民銀行和韓亞銀行宣布暫停分行抵押貸款業務，新韓銀行和友利銀行亦表示「若貸款集中現象加劇，將停止放款。」



根據韓國四大銀行（KB國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行）本月23日消息，截至本月20日，家庭貸款（不含政策性貸款）新增總額達7.89萬億韓元。四大銀行今年初向金融當局提交的家庭貸款新增目標為5.9493萬億韓元，目前已超額33%。



隨著抵押貸款管道受限，家庭開始尋求信用貸款作為替代。截至本月20日，信用貸款新增1.3843萬億韓元，儘管距月底還有10天，已創下2021年7月以來的最大單月增幅。(rc)