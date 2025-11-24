24/11/2025 10:47

【外圍經濟】美股期權市場劇烈波動過後，投資者擔心今年上漲行情已近尾聲

《經濟通通訊社24日專訊》標普500指數剛剛錄得6月份以來最大單周波動區間，儘管英偉達(US.NVDA)業績良好，黃仁勳再三強調人工智能並非泡沫，仍難以緩解投資者的緊張情緒。



與此同時，比特幣自上月創下歷史新高以來，市值已縮水約三分之一，市場對美聯儲局降息節奏的擔憂也在加劇。



上周四(20日)科技板塊的緊張情緒集中爆發，英偉達財報公布後，股市的早盤漲勢很快反轉。當日，市場出現自4月8日關稅風暴引發拋售以來最劇烈的盤中波動，Cboe波動率指數(VIX)收於4月以來最高水平。



Oraclum Capital的投資總監Vuk Vukovic上周五（21日）表示：「昨天高位買入看跌期權的人今天可以退休。」他指出，期權賣方直到上周五才重新入場，推動VIX回落。Vukovic預計聖誕 節前波動率將再次收窄，但他預測年底前還會飆升一次。(rc)