24/11/2025 13:13

【特朗普當政】網傳馬斯克政府效率部已不存在，美國人事管理局長否認

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普今年初上任後設立、曾由馬斯克領導的政府效率部。網傳人事管理局局長庫珀證實該部門已不再存在，多項職能已被人事管理局接管。不過，庫珀周日（23日）發文否認。



報道指，人事管理局已接管政府效率部多項工作，並證實該部門已不再存在。不過，庫珀隨即發文稱，有關網上消息是謠言。



政府效率部早前大規模裁走聯邦僱員並削減機構預算，被外界質疑缺乏公開問責。今年夏季，政府效率部人員陸續撤離總部，進一步加深外界對政府效率部會否提前停止運作的疑惑。



特朗普與馬斯克其後在聯邦財政政策上出現分歧，馬斯克在5月底宣布辭去政府效率部的工作。根據官網，截至4月20日，政府效率部為聯邦政府節省約1600億美元，但只完成馬斯克當初設想削減1萬億美元聯邦開支目標的不足五分之一。(rc)