24/11/2025 13:57

【風雲人物】庫克暫不卸任蘋果CEO，或任職至2028年

《經濟通通訊社24日專訊》知名科技記者古爾曼周一表示，蘋果公司CEO庫克暫時不會卸任，預計將至少任職到當前美國總統任期結束，即2028年，直接推翻先前市場流傳的「庫克2026年交棒」的猜測。



根據《金融時報》先前的報道，蘋果董事會已啟動新CEO的遴選程序，很可能在6月開發者大會前迎來新任CEO，而蘋果硬體工程副總裁特納斯(John Ternus)被視為接替庫克的最熱門人選。



不過，古爾曼的消息來自蘋果內部核心圈層，他認為此前關於庫克最早於2026年春季卸任的報道「過早且不實」，並強調CEO交接時機尚未成熟。



古爾曼表示，庫克已憑藉多年的卓越表現贏得決定自身未來的權利，而當前蘋果內部並未出現迫切需要更換CEO的跡象，董事會也尊重其留任意願。(rc)