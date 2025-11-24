25,668.66
+448.64
(+1.78%)
25,657
+424
(+1.68%)
低水12
9,064.24
+144.46
(+1.62%)
5,540.09
+144.60
(+2.68%)
2,154.07億
3,836.77
+1.88
(+0.049%)
4,448.05
-5.56
(-0.125%)
12,585.08
+47.01
(+0.375%)
2,528.55
-11.63
(-0.46%)
87,071.1700
+241.1700
(0.278%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0408
歐元最佳客戶買入價
8.9859
英鎊最佳客戶買入價
10.2150
日圓最佳客戶買入價
4.9797
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
可賣空股票總成交
1,087.65億
主板賣空
177.02億
(16.275%)
半日數據，更新：24/11/2025 12:40
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,057.3700
-17.5900
-0.432%
XAG 白銀現貨
49.9633
-0.1552
-0.310%
更新：24/11/2025 15:36
即將公佈經濟數據
台灣-失業率
即將公佈
24/11/2025 16:00
前值
3.35%
市場預測
3.35%
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
24/11/2025 16:20
前值
5.44%
市場預測
--
最新
