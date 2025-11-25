25,941.08
+224.58
(+0.87%)
3,860.90
+24.13
(+0.629%)
4,481.69
+33.64
(+0.756%)
12,790.42
+205.34
(+1.632%)
87,834.0200
-465.9900
(-0.528%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,471.9300
-2.9300
-0.199%
25/11/2025 09:03
美匯指數報100.199，三藩市聯儲行總裁戴利支持聯儲局12月減息
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.199
|100.180
|0.019
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.69/73
|156.88/92
|156.90/94
|歐元/美元
|1.1521/25
|1.1518/22
|1.1520/24
|英鎊/美元
|1.3106/10
|1.3104/08
|1.3103/07
|美元/瑞郎
|0.8080/84
|0.8084/88
|0.8082/86
|美元/加元
|1.4107/11
|1.4109/13
|1.4106/11
|澳元/美元
|0.6460/64
|0.6463/67
|0.6462/66
|紐元/美元
|0.5609/13
|0.5610/14
|0.5608/12
|美元/人民幣
|7.0998/02
|7.1027/31
|7.1027/31
|美元/港元
|7.7811/15
|7.7819/23
|7.7816/82
上述報價只供參考用