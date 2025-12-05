25/11/2025 08:07

【大國博弈】習特通話穩住中美關係，特朗普應邀明年4月訪華

《經濟通通訊社25日專訊》中日關係惡化之際，美國總統特朗普周一（24日）證實，已接受中國國家主席習近平的邀請，將於明年4月訪問北京；習近平亦計劃於明年稍後時間國事訪問美國。



據華爾街日報引述知情人士透露，是次通話由習近平主動發起，被視為北京方面罕見的外交姿態，旨在於地緣政治局勢升溫之際穩住中美關係 。​



特朗普在通話後於其社交媒體平台發文，形容雙方進行了「非常好的通話」，並強調美中關係非常牢固。除了確認明年4月的訪華行程外，特朗普透露雙方就芬太尼販運、烏克蘭戰事及美國農產品出口等議題進行了深入交流 。



特朗普特別提到雙方達成了一項涉及美國農民的協議，形容該協議「非常好、非常重要」，並預期將持續改善。據悉作為談判的一部分，美方同意將早前針對中國芬太尼原料實施的20%報復性關稅下調至10%，以換取中方在管制上的合作 。​(jf)