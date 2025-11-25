25/11/2025 09:02

【比特幣】美國上市的比特幣ETF單月淨流出資金35億美元

《經濟通通訊社25日專訊》比特幣周一（24日）紐約時段反彈至86000至88000美元區間，但整體市場疲態難掩，較10月歷史高位回落逾30%。​



美國上市的現貨比特幣ETF持續錄得資金流出，11月累計淨流出資金達35億美元，逼近2月份36億美元的單月流出紀錄。



其中貝萊德旗下的iShares Bitcoin Trust ETF（IBIT﻿）單月流出規模高達22億美元，創該產品歷史新高。11月21日單日流出更超過9億美元，成為該類產品推出以來第二大單日贖回規模。​



市場流動性顯著下降，機構投資者在近期調整中大幅減倉。在Deribit期權交易平台上，執行價8萬美元的看跌期權未平倉合約已超過20億美元，取代85000美元看跌期權成為最受歡迎的交易合約，反映投資者對價格進一步下探的擔憂加劇。



相比之下，此前備受青睞的14萬美元看漲期權未平倉合約已降至15.6億美元。(kk)



